Жители Сергиева Посада показали кадры дыма от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров дошел до Сергиева Посада. Об этом сообщили местные жители.

Судя по кадрам, пелена небольшая, но запах гари, по словам очевидцев, в воздухе ощущается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.