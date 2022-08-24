Смог накрыл город Рошаль

Город Рошаль в Подмосковье накрыл очень сильный смог. Кадры прислали очевидцы.

Местные жители написали, что окна пришлось завешивать мокрой тканью, но запах все равно проник в квартиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.