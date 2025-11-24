Форма поиска по сайту

24 ноября, 07:30

Российские компании начали подготовку к переходу на повышенный НДС

Российские компании начали подготовку к переходу на повышенный налог на добавленную стоимость (НДС). Изменения в Налоговом кодексе, которые уже приняла Госдума, начнут действовать с 1 января 2026 года.

Эксперты полагают, что сильнее всего их ощутит малый и средний бизнес. О том, какой будет новая ставка, каких товаров эти перемены пока не коснутся и как изменятся цены в магазинах – в эфире телеканала Москва 24.

