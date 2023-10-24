Пищевые предприятия в РФ обяжут создать точки контроля на заводах

Общепиты обяжут создать точки контроля качества на заводах. Как сообщила газета "Известия", Роскачество направило письмо с предложением Роспотребнадзору.

Следить за соблюдением норм будут на всех этапах производственного процесса. Это анализ товаров на содержание инородных предметов, контроль за соблюдением температуры при замораживании продуктов, оценка продолжительности термообработки и другое. Полагают, что эта мера станет альтернативой существующим в СССР отделам технического контроля.

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