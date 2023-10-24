Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 08:00

Экономика

Пищевые предприятия в РФ обяжут создать точки контроля на заводах

Пищевые предприятия в РФ обяжут создать точки контроля на заводах

В Москве выросли цены на аренду жилья

Специалисты заявили о возможном скачке цен на молоко в 2024 году

Ученые предложили ввести глобальный налог на активы миллиардеров

"Торги Москвы": как городские торги способствуют развитию столичного общепита

"Деньги 24": российские компании стали чаще размещать свои акции на фондовом рынке

Новости часа: комплекс МКНЦ имени Логинова принял за два месяца почти 90 тыс пациентов

Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 12 сентября

"Актуальный репортаж": два бренда китайских смартфонов планируют открыть магазины в РФ

Прием заявок на гранты для экспортеров начался в столице

Общепиты обяжут создать точки контроля качества на заводах. Как сообщила газета "Известия", Роскачество направило письмо с предложением Роспотребнадзору.

Следить за соблюдением норм будут на всех этапах производственного процесса. Это анализ товаров на содержание инородных предметов, контроль за соблюдением температуры при замораживании продуктов, оценка продолжительности термообработки и другое. Полагают, что эта мера станет альтернативой существующим в СССР отделам технического контроля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика