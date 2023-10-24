Пищевые предприятия в РФ обяжут создать точки контроля на заводах

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Пищевые предприятия в России должны будут создать на заводах точки проверки продукции в течение всего производственного процесса. С соответствующей инициативой в Роспотребнадзор обратилось Роскачество, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что в рамках проверок могут быть анализ продукции на содержание инородных предметов, контроль за соблюдением температуры при замораживании, оценка продолжительности тепловой обработки во время приготовления блюд и прочее.

Речь идет о соблюдении так называемых принципов ХАССП (HACCP — Hazard analysis and critical control points, система управления рисками на производстве пищевой продукции). В Роскачестве сообщили, что на сегодня во время проверок качества выясняется, что некоторые производители не соблюдают эти принципы.

Если же пищевые предприятия откажутся от таких правил, то Роспотребнадзор должен получить право на проверки этих заводов, считают в Роскачестве.

Как сообщил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ, данный подход отличается от советской системы с ОТК, которые проверяли только готовую продукцию и при этом никак не влияли на ее безопасность и качество.

Технический регламент "О безопасности пищевой продукции" обязывает производителей создавать на производстве подобные контрольные точки проверки, однако на практике никто не проверяет их исполнение, добавили в Роскачестве.

Ранее сообщалось, что в сосисках и колбасе в Ханты-Мансийском автономном округе обнаружили геном вируса африканской чумы свиней. Уточнялось, что зараженными являются сосиски и колбасы, произведенные в конце августа – начале сентября.

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