26 сентября, 17:49Общество
Роспотребнадзор поддержал предложение о знаке качества для шаурмы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор поддержал идею вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова о создании специального знака для точек, где продают шаурму. Об этом сообщает ТАСС.
Сейчас ведомство вместе с научными организациями обсуждают вопрос о целесообразности введения системы добровольной маркировки, которая будет информировать покупателей о высоких стандартах изготовления продукции, а также о ее сбалансированном составе.
В Роспотребнадзоре отметили, что можно будет обсудить результаты работы на экспертном уровне.
В июле Даванков направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо с предложением создать конкретные стандарты и знаки качества по приготовлению шаурмы в точках общественного питания.
Ранее стало известно, что павильон "Шаурма Тандыр", где после употребления их продукции один из посетителей отравился, опечатали в Москве. В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали ряд нарушений, касающихся санитарных правил.
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