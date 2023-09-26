Роспотребнадзор поддержал предложение о знаке качества для шаурмы

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Роспотребнадзор поддержал идею вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова о создании специального знака для точек, где продают шаурму. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас ведомство вместе с научными организациями обсуждают вопрос о целесообразности введения системы добровольной маркировки, которая будет информировать покупателей о высоких стандартах изготовления продукции, а также о ее сбалансированном составе.

В Роспотребнадзоре отметили, что можно будет обсудить результаты работы на экспертном уровне.

В июле Даванков направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо с предложением создать конкретные стандарты и знаки качества по приготовлению шаурмы в точках общественного питания.

Ранее стало известно, что павильон "Шаурма Тандыр", где после употребления их продукции один из посетителей отравился, опечатали в Москве. В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали ряд нарушений, касающихся санитарных правил.

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