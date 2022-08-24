Количество аптек в России сократилось впервые за два года. Аналитики рассказали, что первыми помещения стали освобождать небольшие сети, которые хорошо себя чувствовали в основном во время пандемии.

Аптек у дома больше не будет? И как выживает фармацевтика в условиях санкций? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.