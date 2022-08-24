В 2 раза выросло количество товаров из Белоруссии в магазинах РФ

На полках российских магазинов количество товаров из Белоруссии выросло почти в два раза. Доля экспортных позиций выросла до 64%, подсчитали эксперты.

Что РФ закупает у соседа? И качественные ли это товары? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.