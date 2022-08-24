У пользователей просроченных карт VISA и Mastercard возникли сложности. Оплата может не пройти как онлайн, так и офлайн – на маркетплейсах и в небольших магазинах. При этом ещe весной банки уверяли, что пластик после ухода разных платежных систем – бессрочный.

Так будет ли контакт? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.