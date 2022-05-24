ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 58,21 рубля

Российский рубль продолжил свое укрепление. На 24 мая Центробанк установил новый официальный курс валют.

Доллар стоит 58,21 рубля, а евро – 60,38 рубля. Отмечают, что россияне все больше внимания уделяют китайской валюте.

Юань тоже дешевеет к российской валюте. После взлета в марте до 19 рублей, 24 мая курс юаня 8,8 рубля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.