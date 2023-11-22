Бюджет Москвы позволит реализовать масштабные программы в здравоохранении – МГД

Оказание медуслуг, включая программы ОМС, – важный приоритет бюджета Москвы. Документ позволит реализовать масштабные программы в здравоохранении, сообщили на заседании Мосгордумы, которая рассматривает главный финансовый документ столицы на 2024 год, а также на плановый период с 2025 по 2026 год.

На повестке шесть вопросов. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике ранее рассмотрела документ и рекомендовала городскому парламенту его принять. Бюджет назвали сбалансированным, с обеспечением всех обязательств перед москвичами. Отметили увеличение объема социальных расходов, повышение комфорта городской среды, а также существенную поддержку экономики среднего и малого бизнеса.

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