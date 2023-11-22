Депутаты Мосгордумы начали заседание по рассмотрению бюджета Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Мосгордуме стартовало заседание по рассмотрению бюджета на 2024 и плановый период 2025–2026 годов.

Всего в повестке заседания шесть вопросов, среди которых проект постановления "О награждении почетными грамотами Московской городской думы" и законопроект "О внесении изменений в закон города Москвы "О перечне земельных участков улично-дорожной сети города".

Также будет рассмотрен законопроект "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета России на 2024–2026 годы. Проект был подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития в электронном формате. Он подразумевает переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%.

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