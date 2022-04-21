Росстат заявил, что цены на электронику в РФ начали снижаться

Цены на смартфоны, телевизоры и пылесосы снизились за неделю. Об этом сообщил Росстат. При этом японская корпорация Toshiba заявила, что приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию.

Есть ли запас импортной электроники и бытовой техники на складах? Насколько его хватит? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.