В магазинах РФ начали снижать стоимость товаров

В российских магазинах начали снижать стоимость товаров. После резкого скачка цен в марте, стоимость некоторых продуктов и техники начала уменьшаться.

Что уже подешевело? С чем это связано? И как долго сохранится этот тренд? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.