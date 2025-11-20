"Деньги 24": закупочная цена российской нефти опустилась ниже 40 долларов за баррель

Закупочная цена российской нефти опустилась ниже 40 долларов за баррель, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. По его словам, основная причина снижения стоимости – большой дисконт из-за санкций.

Эксперт отметил, что покупатели опасаются вторичных ограничений со стороны США, но потребность в нефти сохраняется, и в итоге они начинают требовать скидку. В последние годы она составляла около 10 долларов с каждого барреля, а сейчас превысила 20.

