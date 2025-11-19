Евросоюз резко нарастил закупку лекарств у России в сентябре

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Евросоюз в сентябре 2025 года увеличил закупку лекарств у России до максимума с декабря 2020 года. За этот месяц поставки выросли более чем в 7 раз, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Всего в сентябре Евросоюз приобрел у России лекарства на 7,6 миллиона евро. В месячном выражении поставки увеличились в 7,2 раза, в годовом – примерно в 5 раз. По итогам трех кварталов года общий импорт составил 26,9 миллиона евро – это в два раза больше, чем за такой же период 2024 года.

Главными покупателями российских медикаментов в ЕС стали Словения (закупки на 6,5 миллиона евро) и Венгрия (951 тысяча евро).

В свою очередь, Россия продолжает покупать лекарства из Евросоюза. В сентябре импорт вырос на 14% в месячном выражении и на 9% в годовом – до 553,8 миллиона евро. Основными экспортерами лекарств в РФ в сентябре стали Германия (134,6 миллиона евро), Нидерланды (82,7 миллиона), Бельгия (78,1 миллиона), Словения (49 миллионов) и Австрия (31 миллион евро).

Ранее столичный производитель лекарств увеличил объем выпуска продукции на 34% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Четверть объема была направлена на экспорт.

В частности, поставки в страны СНГ выросли в 3,6 раз, достигнув 1,4 миллиона упаковок. Главными рынками сбыта оказались Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Например, спросом на экспорт пользовались препараты для лечения заболеваний дыхательной системы.