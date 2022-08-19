В Минпромторге не прогнозируют скачка продовольственной инфляции к концу года

Минпромторг не прогнозирует скачка продовольственной инфляции к концу 2022 года. Там пока видят только снижение цен. К тому же крупные ретейлеры ограничивают торговую наценку на социально значимые товары.

При этом оптовые цены на подсолнечное масло в России резко пошли вверх. И это несмотря на прогнозы о рекордном урожае подсолнечника. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.