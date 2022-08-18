Wildberries зарегистрирует товарный знак "Ягодки"

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Международный маркетплейс Wildberries подал заявку на регистрацию товарного знака "Ягодки" в Роспатент. Об этом сообщает ТАСС.

"Цель регистрации товарного знака – закрепить его за компанией во избежание использования посторонними лицами", – отметили в пресс-службе.

15 августа стало известно, что Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Сообщалось, что на главной странице сайта появилось новое название, однако ссылка, ведущая на нее, осталась прежней.

16 августа сайт маркетплейса вернулся к своему прежнему названию. Позже появившееся на сайте обновление компания назвала частью маркетинговой акции.

