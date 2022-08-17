Переименование Wildberries в "Ягодки" не нарушило права потребителей – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Временная смена названия маркетплейса Wildberries на "Ягодки" не нарушила права потребителей и не создала для них никаких рисков, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Роспотребнадзора Андрея Пучковского.

"Если в рамках указанных маркетинговых акций не происходило изменение условий договора, размещенных на сайте маркетплейса, то отсутствуют юридические последствия для покупателей, создающие какие-либо риски", – пояснил Пучковский.

Он подчеркнул, что в ситуации с переименованием таких изменений не было, жалоб от потребителей не поступало.

15 августа стало известно, что Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Сообщалось, что на главной странице сайта появилось новое название, однако ссылка, ведущая на нее, осталась прежней.

16 августа сайт маркетплейса вернулся к своему прежнему названию. Позже появившееся на сайте обновление компания назвала частью маркетинговой акции.

