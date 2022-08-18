Очередь собралась у бывшей кофейни Starbucks на Новом Арбате

Фото: телеграм-канал SHOT

У бывшей кофейни Starbucks на Новом Арбате образовалась очередь, сообщает РИА Новости.

На место прибыл один из новых владельцев сети Тимур Юнусов (Тимати). У кофейни, которая будет носить название Stars Coffee, собрались порядка 15 человек. Официальное открытие ожидается в пятницу, 19 августа.

В марте Starbucks приостановила свою деятельность в России, при этом продолжая оказывать помощь тесно связанным с ней российским партнерам. Уже в конце мая сеть объявила об окончательном уходе с российского рынка.

В начале июля появилась информация о том, что российский бизнес Starbucks может перейти основателю компании Pinskiy&Co Антону Пинскому. Позднее стало известно, что певец и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) приобрел все активы американской сети кофеен Starbucks в России.

