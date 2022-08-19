Оптово-продовольственные рынки должны появиться во всех регионах РФ – Минпромторг

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В каждом российском регионе должны появиться оптово-продовольственные рынки, заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
По его словам, о необходимости такого формата заявили руководители нескольких субъектов РФ. Замглавы Минпромторга подчеркнул, что ведомство заинтересовано в динамичном развитии таких рынков в стране.
"Мы считаем, что в каждом субъекте РФ должен появиться оптово-продовольственный рынок, их не надо много – по 5 или 10 – на самом деле, достаточно одного крупного рынка на регион", – сказал Евтухов в интервью РИА Новости.
Он добавил, что главная задача нововведения – дать возможность малым фермерским хозяйствам привести товар, расфасовать его и упаковать. Дальше продукция будет расходиться по точкам розничных продаж. Евтухов подчеркнул, что в России отлажен механизм работы оптово-продовольственных рынков, а сроки их открытия зависят от регионов.
Ранее сообщалось, что в Минпромторге подготовили стратегию развития автомобильной промышленности, согласно которой до 2035 года в России могут начать производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: