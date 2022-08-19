Оптово-продовольственные рынки должны появиться во всех регионах РФ – Минпромторг

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В каждом российском регионе должны появиться оптово-продовольственные рынки, заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По его словам, о необходимости такого формата заявили руководители нескольких субъектов РФ. Замглавы Минпромторга подчеркнул, что ведомство заинтересовано в динамичном развитии таких рынков в стране.

"Мы считаем, что в каждом субъекте РФ должен появиться оптово-продовольственный рынок, их не надо много – по 5 или 10 – на самом деле, достаточно одного крупного рынка на регион", – сказал Евтухов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что главная задача нововведения – дать возможность малым фермерским хозяйствам привести товар, расфасовать его и упаковать. Дальше продукция будет расходиться по точкам розничных продаж. Евтухов подчеркнул, что в России отлажен механизм работы оптово-продовольственных рынков, а сроки их открытия зависят от регионов.

Ранее сообщалось, что в Минпромторге подготовили стратегию развития автомобильной промышленности, согласно которой до 2035 года в России могут начать производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности.