В России начнут делать удобрения и корм для животных из просроченных продуктов

Из просроченных продуктов начнут делать удобрения и корм для животных. Торговые сети ищут потенциальных покупателей на товар с истекшим сроком годности.

Это позволит вывозить меньше продуктов на свалку и не платить за утилизацию. Особой прибыли продавцы не ждут.

Это уже не первая попытка уменьшить количество вывозимых на свалку продуктов. Ранее предлагалось раздавать товары с истекающим сроком годности малоимущим, но в этом случае продавцу нужно было платить НДС и такая благотворительность становилась слишком убыточной.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.