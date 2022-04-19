Ситуация в финансовом секторе РФ стабильна, курс рубля обоснован – Решетников

Ситуация в финансовом секторе России стабильна, курс рубля обоснован. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Принимающим студентов из Донбасса вузам нужна бюджетная поддержка, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Канада ввела санкции в отношении 14 россиян, включая бизнесменов и членов их семей. Об этом рассказали в правительстве страны.