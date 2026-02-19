Смартфоны и ноутбуки могут подорожать на 30% в России весной 2026 года. Китайские производители сообщили российским дистрибьюторам о повышении цен на девайсы и, как ожидается, уже в марте-апреле ритейлеры начнут продавать устройства по новой стоимости. Причина подорожания – дефицит чипов памяти из-за бума искусственного интеллекта по всему миру.

Как ожидается, больше других подорожают девайсы с увеличенным объемом памяти и мощными процессорами, например топовые смартфоны и игровые ноутбуки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.