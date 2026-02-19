Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 22:30

Экономика

Смартфоны и ноутбуки могут подорожать на 30% в России весной 2026 года

Смартфоны и ноутбуки могут подорожать на 30% в России весной 2026 года

Количество фальшивых банкнот в обороте достигло минимума в России за последние 10 лет

Платежным агентам банков запретят доступ к персональным данным россиян

"Деньги 24": мировые цены на какао-бобы упали почти в 3 раза за год

"Деньги 24": сумма финансовых активов россиян составила 125 трлн рублей

"Деньги 24": более 4 тыс квартир в новостройках купили по ипотеке в столице за январь

Сергей Собянин рассказал, что Москва производит для транспортной отрасли

"Деньги 24": в правительстве РФ обсудили регулирование спора банков и маркетплейсов

Московские ломбарды изучают возможность выдачи займов под залог криптовалюты

"Деньги 24": Минфин РФ увеличит минимальный срок для вывода средств по ПДС

Смартфоны и ноутбуки могут подорожать на 30% в России весной 2026 года. Китайские производители сообщили российским дистрибьюторам о повышении цен на девайсы и, как ожидается, уже в марте-апреле ритейлеры начнут продавать устройства по новой стоимости. Причина подорожания – дефицит чипов памяти из-за бума искусственного интеллекта по всему миру.

Как ожидается, больше других подорожают девайсы с увеличенным объемом памяти и мощными процессорами, например топовые смартфоны и игровые ноутбуки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикатехнологиивидеоАлексей МарачевДарья Крамарова

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика