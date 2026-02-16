"Деньги 24": банки РФ начали корректировать ставки по вкладам и кредитам

Банки начали корректировать процентные ставки по вкладам и кредитам вслед за решением Центробанка снизить ключевую ставку, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. В пятницу, 13 февраля, регулятор уменьшил показатель с 16 до 15,5%.

Средняя ключевая ставка в течение этого года будет находиться в диапазоне 13,5–14,5%. Годовая инфляция также скорректируется и составит 4,5–5,5%. По данным эксперта, средние ставки по вкладам сейчас составляют: на 3 месяца – 14,46%, на 6 месяцев – 14,14%, на 12 месяцев – 12,95%.

