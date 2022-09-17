Продукция компании IKEA возвращается в Россию. Служба экспресс-доставки СДЭК объявила о начале поставок оригинальных товаров шведского концерна.

Каким будет ассортимент и можно ли сэкономить на покупке? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.