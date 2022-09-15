В РФ зафиксировали снижение зарплат IT-специалистов

Фото: depositphotos/ijeab

В августе 2022 года максимальный размер зарплат IT-специалистов снизился на 11% в годовом выражении и составил около 160 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные "Хабр Карьеры".

Минимальная планка зарплаты специалистов выросла на 24% – до 150 тысяч рублей. Средняя зарплата также выросла на 8% или до 130 тысяч рублей.

По словам экспертов, причиной изменений стал переизбыток на рынке специалистов начального и среднего уровня.

"Пока можем выдвинуть предположение, что рынок разворачивается в сторону мидлов, компании меньше ищут старших специалистов, соответственно, падает верхняя планка по зарплатам", – сообщил продакт-менеджер "Хабр Карьеры" Артем Зыза.

Руководитель направления клиентской эффективности HeadHunter Наталья Данина отметила, что по итогам 2022 года рост зарплат специалистов данной отрасли произошел в пределах или ниже уровня инфляции в стране, отметив, что ранее повышение оплаты труда опережало экономический показатель.

До этого сообщалось, что число вакансий в IT-отрасли в РФ снизилось на 25% с начала года. При этом количество резюме выросло на 55%.

Согласно исследованию, в первый месяц текущего года количество вакансий составляло 114,6 тысячи, а уже в августе оно уменьшилось до 85,2 тысячи, при этом максимальное число открытых вакантных мест пришлось на февраль.