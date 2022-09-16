В России удалось избежать резкого роста цен

В России резкого роста цен из-за сложной международной обстановки пока удалось избежать. Экономисты говорят, что сейчас в стране наблюдается дефляция. За последнюю неделю свекла и капуста подешевели.

Стоимость товаров снизилась за неделю в среднем на 0,03%. В лидеры выбился репчатый лук, он подешевел более чем на 9%, картофель и морковь – на 5%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.