В ФК "Спартак" рассказали о больших переменах в клубе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Уже скоро в столичном футбольном клубе "Спартак" произойдут большие перемены, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора ФК Евгения Мележикова.

По его словам, в ближайшее время пост спортивного директора займет иностранец.

Мележиков также отметил победу "Спартака" над воронежским "Факелом" в домашнем матче второго тура группового этапа Кубка России. Московская команда тогда разгромила соперников со счетом 3:0.

Ранее стало известно, что Леонид Федун покинул пост президента, члена и председателя совета директоров московского футбольного клуба "Спартак". Он принял решение покинуть состав акционеров клуба и сообщил, что не будет им управлять.

Также сообщалось, что 100% акций ФК "Спартак-Москва" и стадиона "Открытие Банк Арена" приобретет "Лукойл".