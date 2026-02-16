Количество магазинов одежды сократилось на 11% в России за 4 года

Количество магазинов одежды в России сократилось на 11% за последние 4 года. По словам экспертов, падение связано с растущей популярностью маркетплейсов и преобразованием торговых центров, которые все чаще отдают предпочтение развлекательным и гастрономическим проектам.

Отрасль начала показывать отрицательную динамику с 2022 года, и число закрытий в течение 4 лет превышало число открытий. Однако в Москве численность торговых точек с 2022 года, наоборот, выросла на 9%. Столица стала главным центром трансформации фешен-рынка.

