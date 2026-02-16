В России готовят новые правила для рынка жилья в рассрочку

Банк России и правительство готовят новые правила для рынка жилья в рассрочку. В частности, предлагается предусмотреть переход права собственности к покупателю после ввода дома в эксплуатацию. Данные о долговой нагрузке должны передаваться в Бюро кредитных историй.

Условия договора и график платежей должны стать предельно понятными для граждан. Также планируется ограничить штрафы за просрочку платежей, которые сейчас могут достигать 50% от суммы долга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.