Банк России готовит новые правила для рынка рассрочки на жилье

Банк России совместно с правительством планирует законодательно урегулировать рынок рассрочки на жилье. В частности, они хотят закрепить механизм, согласно которому после ввода дома в эксплуатацию право собственности должно переходить покупателю.

Сведения о долговой нагрузке предлагается передавать в Бюро кредитных историй. Условия договора, график платежей и последствия его нарушения должны быть предельно понятными для потребителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

