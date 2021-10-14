Москвичам рассказали, как изменились цены на подсолнечное масло

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на подсолнечное масло "Слобода".

В "Пятерочке" за литр просят 109 рублей 99 копеек. За последние 7 дней стоимость не менялась. В "Перекрестке" чуть дешевле, но тоже без перемен – 109,90 рубля.

В "Азбуке Вкуса" масло стоит 110 рублей. Акций нет, но и подорожания тоже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.