Конгресс США одобрил увеличение предела госдолга из-за опасности дефолта

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Фото: depositphotos/BrandonSeidel
Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила кратковременное увеличение предела госдолга до 480 миллиардов долларов, передает ТАСС.
По оценкам американского Минфина, этих средств хватит до 3 декабря. Ранее данную инициативу поддержал Сенат. Теперь она поступит на утверждение президенту США Джо Байдену, который намерен ее подписать.
Ранее в финансовом ведомстве Соединенных Штатов заявили о необходимости принять до 18 октября меры по утверждению лимита действия. В противном случае, отмечали тогда в американском Минфине, стране теоретически грозит дефолт.
Ранее президент Байден заявлял, что потенциальный дефолт поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Он призывал республиканцев перестать противостоять поднятию потолка госдолга.
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