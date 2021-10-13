Конгресс США одобрил увеличение предела госдолга из-за опасности дефолта

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Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила кратковременное увеличение предела госдолга до 480 миллиардов долларов, передает ТАСС.

По оценкам американского Минфина, этих средств хватит до 3 декабря. Ранее данную инициативу поддержал Сенат. Теперь она поступит на утверждение президенту США Джо Байдену, который намерен ее подписать.

Ранее в финансовом ведомстве Соединенных Штатов заявили о необходимости принять до 18 октября меры по утверждению лимита действия. В противном случае, отмечали тогда в американском Минфине, стране теоретически грозит дефолт.

Ранее президент Байден заявлял, что потенциальный дефолт поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Он призывал республиканцев перестать противостоять поднятию потолка госдолга.