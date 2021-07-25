Эксперт назвал страны с самым большим госдолгом

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Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин назвал страны-лидеры по госдолгу, сообщает "Прайм".

"Наибольший уровень госдолга наблюдается преимущественно среди развитых стран: Япония – 234%, Великобритания – 144%, США – 160%, еврозона – 120,4%", – заявил Наметкин.

По словам эксперта, несмотря на значительные уровни долговой нагрузки многих крупных стран, в ближайшем будущем проблемы с обслуживанием долга возникнуть не должны.

"Согласно данным Института международных финансов (IIF) и ОЭСР, по итогам 2020 года показатель совокупного госдолга к ВВП в целом по миру составил 105%", – уточнил аналитик.

Он также добавил, что сильнейшие в мире регуляторы долгие годы держат режим сверхнизких ставок, позволяющий заметно упростить обслуживание долга. В пример он привел нижний диапазон процентной ставки по федеральным фондам США и ключевая ставка ЕЦБ, которые составляют 0%, или же ключевую ставку Банка Японии, расположившуюся на отрицательном уровне в минус 0,1%.

Наметкин обратил внимание, что во время "коронакризиса", когда макроэкономические условия ухудшились, мировые регуляторы пошли на беспрецедентные меры по предоставлению ликвидности рынкам ради сохранения стабильности финансовой системы.

Он отметил, что опасения может вызывать происходящий в развитых странах заметный разгон инфляции, ставший последствием объемных мер поддержки экономики в период пандемии.

"Например, в июне 2021 года потребительские цены в США выросли на 5,4% в годовом выражении, что стало максимальным ростом с августа 2008 года. В таких условиях возникает теоретическая возможность ужесточения монетарной политики ФРС США, что может ухудшить ситуацию с обслуживанием долга", – объясняет аналитик.

В заключение темы эксперт заявил, что, учитывая опыт последних 10 лет и сохраняющуюся экономическую неопределенность, вероятность сворачивания стимулирующей политики американского регулятора – крайне мала.

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