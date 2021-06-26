В Германии назвали вероятные последствия отключения России от SWIFT

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Возможное отключение России от системы передачи финансовых сообщений SWIFT может нанести ущерб всей европейской экономике. Таким мнением поделился с РИА Новости депутат бундестага, лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.

"Я надеюсь, что такие шаги (отключение России от SWIFT. – Прим. ред.) не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике", – отметил политик, добавив, что не может одобрить подобную меру по отношению к РФ.

По его словам, в России уже создана собственная система межбанковской связи, что говорит о поиске властями страны решения вероятной проблемы. Он также подчеркнул, что в этом вопросе Германии и России необходимо строить диалог на основе взаимных интересов.

Ранее исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов заявил, что SWIFT не планирует отключать Россию от системы, так как подобный сценарий никому не принесет выгоды.

Чернов указал, что, во-первых, Россия является крупным международным торговым партнером, а во-вторых, при отключении от SWIFT владеющие госдолгом России Соединенные Штаты не смогут получать платежи.

