Представитель SWIFT в России заявил, что страну не собираются отключать от системы

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SWIFT не планирует отключать Россию от системы, так как подобный сценарий никому не принесет выгоды. Такое заявление сделал исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов.

"Нас от SWIFT отключать не собираются. Очень просто – это никому не выгодно", – цитирует представителя организации ТАСС.

По его словам, отключать страну от системы межбанковских платежей невыгодно и с точки зрения внешнего взаимодействия, поскольку Россия является крупным международным торговым партнером. Кроме того, Чернов указал, что при отключении от SWIFT владеющие госдолгом России Соединенные Штаты не смогут получать платежи.

В конце 2020 года СМИ сообщали, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России. Одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.

По мнению замглавы МИД РФ Александра Панкина, SWIFT ждут материальные убытки и имиджевые потери при отключении России от системы. Спикер также отмечал, что в разных странах мира существуют аналоги SWIFT.

В свою очередь, глава российского дипведомства Сергей Лавров рассказал, что в России есть база для создания аналога SWIFT. Он напомнил, что Банк России уже внедрил и успешно развивает систему передачи финансовых сообщений, которая пользуется популярностью.