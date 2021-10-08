Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга

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Американский сенат принял законопроект о временном повышении потолка госдолга. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, сенаторы предотвратили теоретическую возможность дефолта в стране.

Законопроект повышает потолок госдолга на 480 миллиардов долларов на срок до 3 декабря текущего года.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что потенциальный дефолт поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Он призывал республиканцев перестать противостоять поднятию потолка госдолга.

По словам руководителя центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниила Наметкина, США входит в число стран с наибольшим объемом госдолга, он составляет 160%.