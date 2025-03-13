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13 марта, 12:45

Экономика

Минпромторг предложил маркировать смартфоны для борьбы с подделками

Минпромторг предложил маркировать смартфоны для борьбы с подделками

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Каждый третий смартфон в стране является подделкой – такую оценку дали в Минпромторге. Чтобы исправить ситуацию, ведомство предложило ввести обязательную маркировку гаджетов "Честным знаком".

С 1 сентября производители и дистрибуторы электроники должны будут регистрировать все продаваемые в России устройства в государственной информационной системе. Поможет ли такая мера и как избавиться от "серых" телефонов, расскажет главный редактор портала IT World Андрей Виноградов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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