С 11 октября Украина прекратила экспорт электроэнергии в европейские страны, чтобы стабилизировать собственную энергетическую систему. До этого поставки электричества в Евросоюз велись с конца марта. По заявлениям украинского Минэнерго, Киев помогал Европе заменить российский газ и сохранить стабильность ее энергосистемы.

Эксперты рассказали, как прекращение украинского экспорта электроэнергии повлияло на ЕС. Почувствуют ли европейцы нехватку электричества? Как будут наращивать недостающие объемы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.