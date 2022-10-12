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Экономика

Эксперты рассказали, как прекращение украинского экспорта электроэнергии повлияло на ЕС

Эксперты рассказали, как прекращение украинского экспорта электроэнергии повлияло на ЕС

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С 11 октября Украина прекратила экспорт электроэнергии в европейские страны, чтобы стабилизировать собственную энергетическую систему. До этого поставки электричества в Евросоюз велись с конца марта. По заявлениям украинского Минэнерго, Киев помогал Европе заменить российский газ и сохранить стабильность ее энергосистемы.

Эксперты рассказали, как прекращение украинского экспорта электроэнергии повлияло на ЕС. Почувствуют ли европейцы нехватку электричества? Как будут наращивать недостающие объемы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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