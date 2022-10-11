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Политика

Сергей Лавров призвал не раздувать тему ядерной угрозы от РФ

Сергей Лавров призвал не раздувать тему ядерной угрозы от РФ

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва, согласно ядерной доктрине, предусматривает исключительно ответные меры, призванные не допустить уничтожения РФ. Он также порекомендовал США и их сателлитам не нагнетать тему якобы возможного ядерного удара России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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