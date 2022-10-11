Сергей Лавров призвал не раздувать тему ядерной угрозы от РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва, согласно ядерной доктрине, предусматривает исключительно ответные меры, призванные не допустить уничтожения РФ. Он также порекомендовал США и их сателлитам не нагнетать тему якобы возможного ядерного удара России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.