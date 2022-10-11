Украина прекратит экспорт электроэнергии в Европу с 11 октября – об этом заявили РБК в Министерстве энергетики страны. В ведомстве отметили, что пошли на такие меры, чтобы стабилизировать собственную энергетическую систему. Ранее Украина экспортировала электроэнергию в Польшу, Молдавию, Румынию и некоторые другие европейские государства.

В результате ракетных обстрелов РФ часть электрических подстанций на Украине не работают, поэтому стране не хватает энергии. В некоторых регионах, по данным местных властей, полностью пропало электроснабжение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.