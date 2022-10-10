В "Газпроме" напомнили о найденных взрывных устройствах на "Северном потоке" в 2015 году

Фото: TACC/Jens Büttner/dpa/picture-alliance

Официальный представитель компании "Газпром" Сергей Куприянов сообщил, что в 2015 году на "Северном потоке" были обнаружены взрывные устройства НАТО, передает ТАСС.

"6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный поток – 1" был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса", – заявил он.

Куприянов уточнил, что уничтожитель мин находился между газопроводами, в одной из ниток, а именно на глубине 40 метров. Взрывное устройство было извлечено и обезврежено шведскими вооруженными силами.

По словам официального представителя энергетической компании, в НАТО при этом сообщили о пропаже подводного взрывателя во время учений.

Три утечки зафиксировали на "Северных потоках" 26 сентября. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Генпрокуратура Германии уже начала расследование по факту взрывов на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Позднее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин обращался к шведской коллеге Магдалене Андрессон с просьбой включить Россию в расследование по факту взрывов на газопроводах.



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