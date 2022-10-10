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Политика

Взрывы произошли в крупных городах Украины – СМИ

Взрывы произошли в крупных городах Украины – СМИ

Удары по объектам инфраструктуры зафиксированы в Ивано-Франковской области – СМИ

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Информагентства сообщили о взрывах по всей Украине. Как написали в ТАСС, несколько взрывов прогремело в Киеве, в том числе на Владимирской улице, где располагается здание Службы безопасности Украины.

В СМИ со ссылкой на заявления местных чиновников сообщили об атаках по инфраструктурным объектам во Львове, Харькове и еще нескольких крупных городах. В Харькове нет света и воды, а в Ивано-Франковске была приостановлена работа транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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