Взрывы произошли в крупных городах Украины – СМИ

Информагентства сообщили о взрывах по всей Украине. Как написали в ТАСС, несколько взрывов прогремело в Киеве, в том числе на Владимирской улице, где располагается здание Службы безопасности Украины.

В СМИ со ссылкой на заявления местных чиновников сообщили об атаках по инфраструктурным объектам во Львове, Харькове и еще нескольких крупных городах. В Харькове нет света и воды, а в Ивано-Франковске была приостановлена работа транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.