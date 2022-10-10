РФ заявила протест в связи с голосованием по резолюции ГА ООН по референдумам – Небензя

Фото: depositphotos/gary718

Россия заявила решительный протест в связи с нарушениями при принятии решения о процедуре голосования в Генеральной Ассамблее ООН по американской резолюции с осуждением Москвы за проведение референдумов на освобожденных территориях. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Он отметил, что в ГА ООН в процессе решения вопроса Россию лишили права слова, исказили ее выступление и "сейчас пытаются украсть у стран – членов ООН право свободно высказывать точку зрения", передает слова Небензя ТАСС.

Кроме того, Небензя добавил, что Россия уважает выбор жителей Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областей и призывает членов Генеральной Ассамблеи ООН поступать аналогичным образом.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что ракетные удары РФ являются очередной эскалацией конфликта вокруг Украины.

До этого Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Путин предупредил Киев о жестких ответных мерах в случае продолжения терактов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!