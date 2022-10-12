Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

В мире

Новости мира: в Литве предложили ввести продуктовые карточки для семей с детьми

Новости мира: в Литве предложили ввести продуктовые карточки для семей с детьми

Памятник Пушкину снесли в центре Киева

Новости часа: поезда "Ласточка" начнут курсировать по Крымскому мосту с 13 октября

Новости часа: Шойгу проверил подготовку мобилизованных на полигонах ЗВО

Новости часа: новые взрывы зафиксированы в трех областях Украины

Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех областях страны

Новости часа: взрывы на Украине 11 октября

В Белоруссии назвали сроки переломного момента в спецоперации на Украине

Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины

Новости мира: активисты нашли тысячи выброшенных вакцин против гриппа на пляже в Перу

В Литве предложили ввести продуктовые карточки для семей с детьми. С таким предложением выступила советник литовского президента Ирена Сегаловичене. На каждого ребенка будут оформлять карточку, деньги с которой можно будет потратить только на еду. Такая мера необходима в условиях рекордного роста цен в магазинах, как сказала советник. Продукты в этой стране подорожали на 30%.

Франция, которая столкнулась с дефицитом топлива, рискует остаться и без еды: перевозчики, которые работают на грузовиках-рефрижераторах, рассказали, что из-за нехватки бензина не смогут вовремя доставлять скоропортящиеся продукты и полуфабрикаты. Без поставок могут остаться и супермаркеты, и рестораны. Профессиональная ассоциация, куда входят 120 компаний, обратилась с просьбой обеспечить их топливом. А его для таких машин требуется два вида: для работы грузовика и холодильной системы.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика