Новости мира: в Литве предложили ввести продуктовые карточки для семей с детьми

В Литве предложили ввести продуктовые карточки для семей с детьми. С таким предложением выступила советник литовского президента Ирена Сегаловичене. На каждого ребенка будут оформлять карточку, деньги с которой можно будет потратить только на еду. Такая мера необходима в условиях рекордного роста цен в магазинах, как сказала советник. Продукты в этой стране подорожали на 30%.

Франция, которая столкнулась с дефицитом топлива, рискует остаться и без еды: перевозчики, которые работают на грузовиках-рефрижераторах, рассказали, что из-за нехватки бензина не смогут вовремя доставлять скоропортящиеся продукты и полуфабрикаты. Без поставок могут остаться и супермаркеты, и рестораны. Профессиональная ассоциация, куда входят 120 компаний, обратилась с просьбой обеспечить их топливом. А его для таких машин требуется два вида: для работы грузовика и холодильной системы.

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