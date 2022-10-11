Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины

Фото: AP/Russian Defense Ministry Press Service

Воздушная тревога заработала на всей территории Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Снова вся территория Украины в зоне воздушной тревоги", – пишет местное издание.

Одновременно в компании ДТЭК "Киевские региональные электросети" заявили о введении в Киеве и Киевской области веерных отключений электроэнергии для балансировки энергосистемы.

Графики почасовых отключений электричества вводятся, чтобы предотвратить масштабные отключения. Ожидается, что продолжительность отключений не превысит нескольких часов.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в ряде регионов Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Одесскую, Сумскую, Днепропетровскую области и другие.

Глава Винницкой областной госадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны ударили по Ладыжинской тепловой электростанции. По его словам, на данный момент на месте ЧП работают все оперативные службы региона.

До этого Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

Утром 10 октября стало известно о взрывах в Киеве, Житомирской, Киевской областях и в Днепропетровске. По словам мэра Киева Виталия Кличко, есть пострадавшие. Движение поездов Киевского метрополитена полностью приостановлено, подземные станции метро работают как укрытия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Перебои с электричеством возникли на Украине после ракетных ударов РФ

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