Путин продлил продовольственное эмбарго на 2023 год

Владимир Путин продлил на 2023 год указ о продовольственном эмбарго, введенном в 2014 году в рамках ответных мер на санкции. Указ будет действовать с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Согласно документу, запрещается или ограничивается ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые произведены в принявшей антироссийские санкции или присоединившейся к ним стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.