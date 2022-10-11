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В мире

Новости мира: активисты нашли тысячи выброшенных вакцин против гриппа на пляже в Перу

Новости мира: активисты нашли тысячи выброшенных вакцин против гриппа на пляже в Перу

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Тысячи вакцин против гриппа были обнаружены на берегу пляжа Окендо в Перу. Неправительственная экологическая организация Vida проводила там уборку мусора. О находке экоактивисты сообщили в социальных сетях. Полагают, что это немецкие препараты, которые закупили, чтобы отмыть государственные деньги, а потом выбросили. Есть еще одна версия, что это вакцины с истекшим сроком годности. В Минздраве Перу такие закупки опровергли.

Около 30 человек погибли из-за урагана "Джулия", который обрушился на Гватемалу, Гондурас и Сальвадор. Тысячи жителей центральной Америки были вынуждены бросить свои дома. Из-за мощных ливней из берегов вышли реки – потоки воды сносили людей, постройки и машины. В моменты затишья местные жители пытаются расчистить улицы и спасти уцелевшее имущество.

Подробнее от этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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