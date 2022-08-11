Purina заявила об остановке производства серии кормов для животных в РФ

Производители кормов для животных сокращают ассортимент. Например, компания Purina сообщила, что не будет выпускать и продавать в России корма Friskies и Gourmet. Причина – логистические трудности. Аналогичная мера коснется и других брендов.

Что исчезнет с полок зоомагазинов? И могут ли российские корма заменить импортные? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.